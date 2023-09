In sedinta extraordinara a Consiliului Municipal de astazi, s-a votat modificarea organigramei si statului de functii privind institutia publica HUB Cultural mArta.Aflat in subordinea Consiliului Local Municipal Arad, HUB Cultural mArta, condus de Ovidiu Balint, are 2 posturi de conducere (manager, contabil-sef) si 17 posturi de executie.Au fost modificate si unele compartimente dupa cum urmeaza: Compartiment Resurse Umane si Salarizare (2 posturi - Referent Resurse Umane si Salarizare si ... citeste toata stirea