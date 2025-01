Se monteaza ultimii senzori in parcarile din zona centrala, apoi vom avea... parcari inteligente

Potrivit reprezentantilor Primariei, in cursul acestui an, in municipiul Arad va fi pus in functiune sistemul inteligent de parcare realizat prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Vorbim despre un sistem de monitorizare a intrarilor si iesirilor din parcarile existente in zona centrala a municipiului, care va informa soferii pe un ecran cate locuri sunt ocupate si cate disponibile."In acest scop, din toamna anului trecut, a inceput montarea a nu mai putin de 600 de senzori, pe toata ... citește toată știrea