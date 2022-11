Se organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de inspector sef al IPJ Arad

Functia de inspector sef al IPJ Arad a ramas vacanta din vara acestui an. Comisarul-sef Dan Stoicanescu, adjunctul de la IPJ Timis, a fost numit interimar la conducerea Politiei Judetene Arad, in data de 1 iulie 2022.Candidatii care doresc sa participe la concursul organizat pentru ocuparea functiei de inspector sef al IPJ Arad trebuie sa indeplineasca mai multe conditii. In primul rand, sa fie ofiteri de politie, cu urmatoarea pregatire de baza: studii universitare de lunga durata cu diploma ... citeste toata stirea