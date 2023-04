Reprezentantii Primariei anunta ca avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22 din 12.04.2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, persoanele fizice care au gazduit pana la data de 30 aprilie 2023, cetateni straini sau apatrizi aflati in ... citeste toata stirea