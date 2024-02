Se schimba vremea dupa episodul de caldura. Cand incep sa scada temperaturile

Vremea se schimba din nou, dupa ce, in ultimele zile, am avut parte de temperaturi de pana la 20 de grade Celsius. Luna februarie se incheie cu o vreme blanda si neobisnuit de calda pentru aceasta perioada a anului.Un curent de aer bland, dinspre sud, va continua sa influenteze vremea in zilele urmatoare, desi Anticiclonul Est-European se va extinde spre Romania. Din acest motiv, temperaturile vor ramane foarte ridicate si in aceasta saptamana, cu maxime de pana la 20 gradeC in vestul tarii. ... citește toată știrea