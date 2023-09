Adunarea Generala a judecatorilor din cadrul Judecatoriei Arad, intrunita in data de 07 septembrie 2023, ora 10:30, a decis, cu majoritatea celor prezenti, ca incepand cu data de 11 septembrie 2023 sa suspende forma de protest adoptata prin Hotararea nr. 4 a Adunarii generale din data de 20 iunie 2023 privind amanarea solutionarii cauzelor aflate pe rol, iar activitatea de judecata sa fie reluata in conditii normale.Pentru adoptarea acestei hotarari a fost avut in vedere faptul ca prin Decizia ... citeste toata stirea