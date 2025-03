Sebastian Burduja anunta inceputul forajului in blocul Neptun Deep: "O veste buna, de Buna Vestire! Scriem istorie" (FOTO)

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, scrie pe Facebook ca duminica, 23 martie 2025, a inceput oficial forajul in blocul Neptun Deep, situat in largul Marii Negre, la 160 km de tarm, un proiect considerat "istoric" pentru Romania si intreaga regiune. "O veste buna, de Buna Vestire! Scriem istorie. Impotriva piedicilor si a amenintarilor celor care ar face orice ca Romania sa nu devina un furnizor de securitate energetica pentru Europa. Am promis ca nu ne oprim si asta facem: pana la capat, ... citește toată știrea