Secretele Colagenului: Rolul sau Vital in Estetica Dermatologica

Colagenul este un element esential in structura dermului, stratul principal al pielii, conferindu-i fermitatea si elasticitatea pe care o asociem cu o piele sanatoasa si tanara. Beneficiile sale in dermatoestetica includ mentinerea integritatii pielii, hidratarea acesteia, prevenirea aparitiei ridurilor si diminuarea celor deja existente, combaterea celulitei si vergeturilor, precum si accelerarea procesului de vindecare a leziunilor cutanate.O dieta echilibrata, bogata in alimente care ... citește toată știrea