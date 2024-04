Secretele Plantelor: Beneficiile Remarcabile ale Paducelului pentru Sanatatea Inimi

Paducelul, cunoscut si sub denumirea de "planta inimii", este un arbust din familia Rosaceae, caracterizat prin florile sale albe si fructele rosii, cu un miros si gust distinct amarui. De-a lungul timpului, paducelul a fost utilizat in medicina traditionala si homeopata pentru tratarea unei game variate de afectiuni cardiace si tulburari legate de sistemul cardiovascular.Beneficiile paducelului provin din compozitia sa bogata in substante active precum flavonoide, proantocianidine, vitamine ... citește toată știrea