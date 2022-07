Sectia Clinica Anestezie si Terapie Intensiva I reintra in circuitul medical!

In ultimele luni, in saloanele sectiei s-au desfasurat lucrari de reparatii generale si de refacere a retelelor de electricitate si de gaze medicale, in vederea cresterii sigurantei pacientilor si a personalului medical. Valoarea totala a investitiei se ridica la 428.000 de lei, din care 216.000 de lei au costat consolele de gaze medicale, care au fost primite, cu titlu de donatie, de la S.C. Holcim (Romania) S.A."Am reusit sa finalizam lucrarile de reabilitare a Sectiei Clinice Anestezie si ... citeste toata stirea