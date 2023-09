In aceasta noapte (25 Septembrie) Sectia de Pompieri Barzava a intervenit cu 1 autospeciala de stingere de mare capacitate, cu sprijinul SVSU Lipova, care a venit in sprijin cu 2 autospeciale de stingere, in localitatea Lipova la un incendiu ce se manifesta la o anexa, pe o suprafata de aproximativ 300mp, in care erau depozitate diverse caroserii de masini si alte scule si utilaje.In momentul sosirii echipajelor de interventie incendiul se manifesta violent cu posibilitatea ... citeste toata stirea