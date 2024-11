Securitatea si sanatatea in munca in era digitala

Luna octombrie reprezinta in fiecare an o perioada deosebit de importanta in ceea ce priveste activitatea de securitate si sanatate in munca.Prin urmare, si in acest an, Inspectia Muncii s-a alaturat initiativei Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca si a prevazut in Programul Cadru de Actiuni pentru anul 2024 organizarea unor evenimente regionale de informare si constientizare in cadrul Saptamanii Europene de securitate si sanatate in munca."Inspectorii de munca din cadrul ... citește toată știrea