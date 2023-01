Sedinta CLM pentru Consortiul Regional pentru Invatamant Dual

Consilierii municipali au fost convocati, astazi, incepand cu ora 10, la o sedinta extraordinara pentru a aproba participarea municipiului, in calitate de partener, in Consortiul Regional pentru Invatamant Dual Arad.Din consortiu fac parte: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, in calitate de lider, Universitatea Politehnica Timisoara, Municipiul Arad, Inspectoratul Scolar Judetean Arad, Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Arad, Liceul Tehnologic de Constructii si Protectia Mediului Arad, in ... citeste toata stirea