Sedinta CRUCIALA la BNR. Dobanda cheie ar putea fi majorata din nou: CREDITELE romanilor vor fi mult mai scumpe

Este sedinta cruciala la Banca Nationala a Romaniei in ceea ce priveste ratele romanilor! Consiliul de Administratie ar putea majora din nou dobanda de politica monetara, a opta oara de la inceputul acestui an. Acest lucru va duce automat la cresterea dobanzilor, iar ratele romanilor vor exploda din nou. Asta in conditiile in care, fata de anul trecut, ratele s-au dublat. Specialistii spun ca dobanzile vor creste si anul viitor, iar economistii estimeaza ca inflatia va ajunge la 17%.