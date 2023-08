Sedinta cruciala la BNR pentru ratele romanilor! Consiliul de Administratie decide ce se intampla cu dobanda de politica monetara care influenteaza cresterea dobanzilor pentru credite! Dobanda cheie a ajuns la pragul de 7 procente, iar analistii nu preconizeaza o scadere a dobanzii cheie pana la jumatatea anului viitor. In plus, Consiliul de Administratie ar putea revizui si prognoza in ceea ce priveste rata inflatiei pentru finalul anului.Consiliul de administratie ... citeste toata stirea