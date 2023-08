ARAD. La fel ca in fiecare an, alesii locali, dar si angajatii de la stat, sunt obligati sa isi publice averile, bunurile pe care le detin, cel putin cele de la suprafata, cele asumate. La fel s-a intamplat si in ceea ce priveste conducerea Consiliului Judetean Arad, cei trei lideri ai institutiei, respectiv presedintele si vicepresedintii, publicandu-si aceste declaratii. Dupa cum ne asteptam, Iustin Cionca, seful Judetului, ramane unul dintre cei mai bogati politicieni din judetul nostru, la ... citeste toata stirea