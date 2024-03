Seleusul va avea pana la sfarsitul anului propria retea de termoficare (FOTO)

Seleusul va fi, pana la sfarsitul anului, una dintre putinele comune din tara care beneficiaza de propria retea de termoficare. Asta, in conditiile in care, in momentul de fata se lucreaza la realizarea retelei, conductele fiind deja amplasate pe toate strazile din sat, urmand sa inceapa lucrarile la centrala.Potrivit primarului Cristian Branc este vorba despre un proiect sistemic integrat de furnizare a energiei termice, folosind surse regenerabile (biomasa/biogaz), biomasa, mai precis ... citește toată știrea