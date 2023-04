Mihai Mag, primarul comunei Vladimirescu, anunta ca a fost predat amplasamentul pentru inceperea lucrarilor la semaforizarea intersectiei dintre str. Garii si DN 7."In prima faza se introduc in subteran toate retelele si se desfiinteaza stalpii de beton! Urmatoarea etapa va consta in construirea unei benzi suplimentare de asteptare si viraj la stanga, plus semaforizarea, atat pe DN7 cat si pe ... citeste toata stirea