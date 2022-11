Seminarul "Cum iti feresti copilul de tentatia drogurilor?" are loc, astazi, la Vechiul Cazinou

"Daca esti parinte de adolescent, acest eveniment este pentru tine", este indemnul organizatorilor intalnirii din aceasta seara.Joi, 17 noiembrie 2022, ora 18.00, la Vechiul Cazinou Arad, va avea loc o intalnire cu specialisti in domeniu, medici si psihologi."Adesea parintii nu isi dau seama decat atunci cand este prea tarziu de faptul ca in viata copilului lor drogurile sunt o realitate zilnica sau ocazionala. La ce semne trebuie sa fim atenti, cum depistam problema si ce avem de facut in ... citeste toata stirea