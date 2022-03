Sentinta amanata in cazul politistilor talhari din Pancota

La termenul de ieri, 17 martie 2022, Curtea de Apel Timisoara a amanat pronuntarea sentintei definitive in cazul talhariei de 300.000 de euro de la Pancota. Solutia va fi pronuntata la termenul din data de 30 martie 2022.Doi politisti au fost condamnati la inchisoare, in prima instanta, alaturi de alti doi inculpati, pentru un jaf care a avut loc in noiembrie 2020, cand dintr-un seif aflat in casa unei femei din Pancota, care fusese imobilizata in locuinta, au fost furati 300.000 ... citeste toata stirea