Sentinta criminalului din Vlaicu, amanata pentru 9 martie

Primul termen in acest proces a avut loc in 11 februarie. Atunci, avocatul inculpatului a solicitat schimbarea incadrarii juridice din omor in lovituri cauzatoare de moarte. Tribunalul Arad a respins solicitarea. Pe intreg parcursul procesului, cel judecat pentru moartea Antoniei a plans. Tanarul de 23 de ani a declarat in fata judecatorului ca i-a aplicat Antoniei doar o palma de corectie.Instanta a ramas in pronuntare, fixand ca termen data de 4 martie pentru sentinta.Astazi, Tribunalul ... citeste toata stirea