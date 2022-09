Sergiu Bilcea: "Aradul trebuie sa accelereze ritmul investitiilor pentru a folosi fondurile europene"

Fondurile europene pot ajuta la dezvoltarea puternica a Aradului in urmatorii ani, considera deputatul PNL Sergiu Bilcea. Acesta sustine ca ritmul proiectelor trebuie accelerat, pentru a ne integra in PNRR si POR."In acest moment, se lucreaza in Arad la investitii din ciclul financiar 2016 - 2021, dar este nevoie de o strategie care sa conduca Aradul intr-o noua etapa si sa ofere incredere aradenilor in orasul lor. Evolueaza lucrarile la podul peste Mures pe strada Saguna si modernizarea ... citeste toata stirea