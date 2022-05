Sergiu Bilcea: "CJA este un model de administratie liberala, cu accent pe investitii si dezvoltare"

Presedintele PNL Municipiul Arad Sergiu Bilcea a transmis un mesaj de felicitare Consiliului Judetean Arad, care implineste 30 de ani de la infiintare."Este o borna importanta, vreau sa le transmit felicitari. Consiliul Judetean are in desfasurare proiecte majore, ma gandesc la drumul expres Arad - Oradea, la Centura de Eud-Est, la constructia de noi spitale. Pentru mine activitatea la Consiliul Judetean a fost un pas in administratie si in elaborarea de proiecte. In 2016 ne-am asumat impreuna ... citeste toata stirea