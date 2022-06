Sergiu Bilcea: "Doua intrari in Zona Industriala sunt obligatorii pentru parteneriatul cu mediul privat"

Este o mare realizare faptul ca tramvaiele noi care circula in Arad sunt fabricate in orasul nostru, a apreciat deputatul PNL Sergiu Bilcea. Aflat alaturi de viceprimarul Lazar Faur in fabrica de tramvaie detinuta de Asta Vagoane Calatori, liderul PNL Municipiul Arad a vorbit despre importanta investitiilor publice pentru economia locala."Investitiile in ceea ce inseamna trafic sunt importante pentru Arad. Ma bucura ca avem succes cu conferintele noastre de presa sunt urmarite, asteptam rondul ... citeste toata stirea