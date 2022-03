Seria Apple iPhone 14: doar modele Pro vor avea ecran LTPO

De obicei, Apple pune in toate telefoanele din seria iPhone acelasi procesor, dar acest lucru se poate schimba in acest an. Cunoscutul analist Apple, Ming-Chi Kuo, de obicei foarte bine informat, a bulversat lucrurile zilele trecute cand a spus ca doar modelele de ultima generatie iPhone 14 Pro vor primi un nou procesor. Este vorba despre cipul Apple A16 Bionic. Celelalte doua variante vor folosi cipul A15 Bionic aflat in seria iPhone 13 si in modelul compact si ieftin, iPhone SE 2022. Dar, ... citeste toata stirea