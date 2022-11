Servicii imbunatatite la Centrul de zi Opal, printr-un proiect european

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad va depune un nou proiect pentru accesarea de fonduri europene, pentru "Imbunatatirea calitatii serviciilor in Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilitati Opal". Proiectul urmeaza sa fie finantat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)."Am aprobat in sedinta de astazi participarea la proiectul *Imbunatatirea calitatii serviciilor in Centrul de Zi pentru Persoane cu ... citeste toata stirea