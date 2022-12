Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte functioneaza, de astazi, la noul sediu din Atrium Mall, etaj II

Astazi, incepand cu ora 08:30, Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Arad si-a inceput activitatea la noul sediu, situat in Atrium Mall, etaj II, in Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 10-12."Cred ca am reusit astazi sa facem un pas spre normalitate in ceea ce priveste calitatea serviciilor publice oferite cetatenilor. Sunt increzator ca acest nou sediu va oferi, pe termen lung, cele mai bune conditii atat pentru cetateni, beneficiarii serviciilor oferite, cat si pentru angajatii nostri ... citeste toata stirea