Sesiuni de training organizate de DAS Arad impreuna cu Asociatia voluntarilor pentru situatii de urgenta si protectie civila (FOTO)

Directiea de Asistenta Sociala (DAS) Arad, in parteneriat cu Asociatia voluntatrilor pentru situatii de ugenta si protectie civila, a desfasurat in perioada 27 - 28 februarie 2024, la sediul DAS Arad doua sesiuni de training privitoare la interventia in situatiile de urgenta medicala, pentru personalul din cadrul cabinetelor medicale scolare din structura institutiei.Sesiunile de pregatire au vizat in mod expres interventia in cazul stopului cardio-respirator (reactii alergice, crize de astm, ... citește toată știrea