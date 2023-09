ARAD. Scriam la sfarsitul lunii august despre "", dand ca exemplu cladirea situata pe bulevardul Revolutiei la numarul 37 (colt cu strada I.C. Bratianu). O parte a fatadei imobilului - ingloband patru ferestre situate la etaj - a fost "uitata" de constructor; nici acoperisul aflat deasupra acestor ferestre nu a fost refacut. O hidosenie in plin centrul municipiului Arad, chiar in zona istorica protejata!Am adus in atentia Primariei "situatia" si am solicitat explicatii. La acel moment am fost ... citeste toata stirea