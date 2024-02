Sfarsit tragic pentru un tanar ucrainean. A fugit de razboi si a murit de frig in Muntii Maramuresului

Un tanar ucrainean, care facea parte dintr-un grup de trei persoane care au trecut granita in Romania, a murit inghetat in Muntii Maramuresului.Un tanar ucrainean care facea parte dintr-un grup de trei persoane care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului a decedat inghetat, desi, initial, salvamontistii stiau despre acesta ca s-ar fi intors in Ucraina, a informat, miercuri dimineata, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan Benga."Din pacate al treilea ... citește toată știrea