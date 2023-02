Sfat socant de la BNR: Romanii sa se abtina de la credite anul acesta

Recomandarea facuta recent de Alexandru Paunescu, director in BNR si reprezentant al BNR in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor Bancare (CSALB), ca romanii sa isi amane planurile de a lua credite pentru cumpararea unui imobil sau a unor bunuri de folosinta indelungata, a starnit agitatie in mediul bancar.Alexandru Paunescu, director in BNR si reprezentant al BNR in Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor Bancare (CSALB), a recomandat romanilor sa se abtina de la ... citeste toata stirea