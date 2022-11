Si a batut gongul deschiderii Festivalului International de Teatru Clasic de la Arad

In seara de miercuri, 23 Noiembrie, foaerul Teatrului Clasic Ioan Slavici a forfotit ticsit de o lume pestrita, compusa din cavaleri si domnite, care iti venea sa juri ca tocmai coborasera din trasuri si calesti imperiale, ce-i adusesera taman pana la treptele teatrului, alaturi de doamne in rochii ce purtau amprenta inconfundabila a stilului Karl Lagerfeld si domni in costume in care sesizai imediat croiala Versace, cobarand la brateta din Mercedesuri, desigur, dar si tinere si tineri ... citeste toata stirea