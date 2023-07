Sambata, 1 iulie, a avut loc concursul de frumusete Miss Santana, care a debutat in cadrul evenimentului Zilele orasului Santana. Concursul este organizat in fiecare an, de Primaria orasului Santana in parteneriat cu Angels Events si Angels Organization.Vestimentatia concurentelor a fost asigurata de brandul Rochii de Inchiriat Arad.Membrii juriului au fost:Timea Ghinaciu- Proprietar- Rochii de inchiriat Arad- Brandul care asigura rochiile de seara concurentelor; Alesia Gorgan- Miss Arad ... citeste toata stirea