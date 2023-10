Incepand de vineri, 28 Octombrie si pana in seara zilei de Duminica a fost Targul Toamnei din fata Consiliului Judetean Arad.Expozantii au muncit inspirat pentru ca standurile sa arate perfect, iar produsele au fost bine puse in valoare. S-au pregatit pentru aradeni o varietate de exponate cu specific de toamna, gospodaresc, dar si de gastronomie. Au fost multe flori si decoruri pentru spatiile verzi si pentru gradinile cele mai exigente. Targul de toamna a reunit si in acest an peste 100 de ... citeste toata stirea