Si-a injunghiat socrul care a venit sa-l duca la cersit. S-a intamplat azi noapte in cartierul Bujac

ARAD. Scene desprinse dintr-un film de groaza pe o strada din cartierul Bujac. O masina condusa de un sofer injunghiat a intrat intr-un stalp. In autoturism se mai aflau doi barbati, unul dintre ei taiat si el cu cutitul. La sosirea echipajelor de interventie, barbatul de la volan, in varsta de aproximativ 40 de ani, era inconstient si a murit la scurt timp, in ciuda eforturilor medicilor.Celalalt barbat - taiat in zona fetei - a ajuns la spital.Cel care a scos cutitul este ginerele ... citeste toata stirea