Si-a lasat numele pe gunoiul abandonat

ARAD. Drumarii din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara au identificat una dintre persoanele care obisnuiesc sa isi abandoneze gunoaiele in parcarile aflate pe marginea soselelor nationale. DRDP anunta ca "aproape in fiecare noapte, intr-o parcare de pe DN 7, intre Pecica si Nadlac, se arunca deseuri provenite din gospodarii". Pana acum, vinovatii au scapat, nefiind depistati in momentul abandonarii gunoaielor, dar nici observati de alti soferi. De aceasta data, insa, ... citeste toata stirea