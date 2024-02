Si-a rupt masina pe Arad-Oradea

Am relatat de nenumarate ori situatia critica in care se afla DN 79, drumul Arad-Oradea, care se afla in reparatii interminabile inca de anul trecut. Insa reparatiile, in loc sa faca drumul mai bun, au reusit sa il distruga. In urma acestor asa-zise reparatii, soseaua a devenit un fel de "sol lunar", plina de cratere, in care mii de soferi isi pun zilnic masinile la incercare. Unul dintre ei, o soferita, a avut ghinionul ca, in urma unei "intalniri" cu un gropoi, sa se aleaga cu doua roti ... citește toată știrea