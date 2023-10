Aflat in arest preventiv in Penitenciarul Arad, barbatul din Siclau a fost trimis in judecata de Judecatoria Chisineu-Cris dupa ce, din vara anului 2022 si pana in martie 2023, acesta si-a violat in repetate randuri nepoata in varsta de 12 ani. Conform rechizitoriului intocmit de Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris, faptele au iesit la iveala pe 30 martie 2023, cand au aflat cei de la Postul de Politie Graniceri."In fapt s-a retinut ca, pe 30.03.2023, organul de cercetare penala ... citeste toata stirea