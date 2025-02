Simona Halep si-a anuntat retragerea; sustine insa ca s-ar putea intoarce peste un an

Simona Halep (33 de ani) si-a anuntat retragerea din tenis, dupa meciul pierdut cu Lucia Bronzetti, 1-6, 1-6, in primul tur la Transylvania Open, scrie digisport.ro."Ceea ce am realizat in tenis nici nu visam. Familia mea a fost tot timpul alaturi de mine. Fara ei nu as fi ceea ce sunt astazi. Iau aceasta decizie cu sufletul impacat si intotdeauna am fost realista cu mine. Corpul meu nu mai duce atat de mult", a spus Simona Halep, potrivit sursei citate.Intrati AICI pentru detalii.Fosta ... citește toată știrea