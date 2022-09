Simpozion international la Scoala Doctorala de Teologie din Arad

In zilele de 15-16 septembrie 2022, Facultatea de Teologie Ortodoxa "Ilarion V. Felea" din Arad a organizat un simpozion international al Scolii doctorale de teologie, cu tema Teologia in cetate. Evocari, exigente si perspective, scrie arhiepiscopiaaradului.ro.Manifestarea se desfasoara sub egida Arhiepiscopiei Aradului si a Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad, printr-un proiect finantat de Ministerul Educatiei Nationale si in colaborare cu Facultatea de Teologie din Atena si cu Academia de ... citeste toata stirea