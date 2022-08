Simulare VIDEO. Cum ar afecta Romania norul radioactiv daca Rusia ar provoca o explozie nucleara la Zaporojie

Ucraina si tarile imediat apropiate ar avea cel mai mult de suferit daca material radioactiv de la centrala nucleara de la Zaporojie ar fi aruncat in aer in urma unui incident, potrivit unei simulari facute de Institutul Hidrometeorologic ucrainean.Simularea a fost facuta pentru zilele 15-18 august si arata cum s-ar fi dispersat in aer un nor cu material radioactiv (CS-137) rezultat in urma unui incident de la atomocentrala de la Zaporojie, potrivit Pravda.Dupa intalnirea cu presedintele turc ... citeste toata stirea