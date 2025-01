Sirieni fara drept de sedere in Spatiul Schengen, depistati intr-un tren de politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici au depistat in cadrul activitatilor de control, doi cetateni din Siria care nu aveau dreptul de a calatori in Spatiul Schengen.In data de 28.01.2025, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici au efectuat mai multe misiuni specifice in zona de competenta. In cadrul acestora, au fost verificate doua persoane care calatoreau in trenul care circula pe ruta Bucuresti Nord - Viena.La ... citește toată știrea