Siropul de agave sau nectarul de agave este un indulcitor cunoscut, obtinut din planta de agava. Agavele sunt plante suculente exotice, originare din tari cu un climat cald, in special din Mexic si sud-vestul Statelor Unite ale Americii.Originea siropului de agavePlanta de agava era cultivata in trecut in orasul Tequila din Mexic pentru producerea bauturii traditionale cu acelasi nume - Tequila. Istoria acestei bauturi este putin incerta, dar se stie ca era produsa inca dinaintea anilor 1500. ... citeste toata stirea