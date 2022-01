Sistemul de Gospodarire a Apelor Arad atentioneaza administratiile publice locale privind gestionarea regimului deseurilor

In ultima perioada s-a constatat prezenta in cursurile de apa, in jurul lacurilor de acumulare si in zonele de protectie a acestora, a deseurilor menajere, vegetale, agricole, forestiere si chiar industriale. Au aparut cantitati masive de ambalaje de hartie, PET (polietilen tereftalat), aluminiu, deseuri agricole si forestiere, mase plastice si chiar obiecte de uz casnic care din comoditate sau inconstienta ajung de cele mai multe ori in cursurile de apa sau pe malul lor si in lacurile naturale ... citeste toata stirea