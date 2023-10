Un barbat din Georgia a ramas cu gura cascata atunci cand a vazut ca ar trebui sa plateasca o suma colosala pentru ca a depasit limita legala de viteza, insa oficialii din orasul Savannah sustin ca suma este doar un "substituent", nu amenda propriu-zisa, scrie adevarul.ro care citeaza The Guardian.Barbatul pe nume Connor Cato a declarat pentru postul WSAV-TV din Savannah ca a primit o amenda in valoare de 1,4 milioane de dolari dupa ce a fost tras pe dreapta in luna septembrie ... citeste toata stirea