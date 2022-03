Sofer irlandez, decedat in urma unui accident pe autostrada. Microbuzul pe care il conducea s-a izbit de un TIR

Un accident rutier in care un sofer irlandez a decedat, a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, pe autostrada A1, in judetul Arad, la 5 kilometri de frontiera cu Ungaria. Microbuzul condus de cetateanul irlandez a intrat in coliziune cu partea dinspate a unui TIR condus de un cetatean turc. "In aceasta noapte, in jurul orei 00.30, a avut loc un accident rutier grav pe Autostrada A1, la 5 km de frontiera cu Ungaria. Din cercetari a reiesit ca un barbat de 60 de ani, cetatean irlandez, care ... citeste toata stirea