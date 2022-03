In noaptea de marti spre miercuri, 09 Martie, in jurul orei 01,00, conducatorul unui microbuz care circula pe Autostrada A1 in directia Vamii Nadlac, din motive ce urmeaza a fi stabilite de masuratorile Politiei Rutiere, s-a izbit cu autoutilitara de spatele remorcii unui TIR, care stationa pe banda 1 de mers.In urma ciocnirii deosebit de violente soferul microbuzului a murit pe loc, ... citeste toata stirea