Sofer plin de "bube", retinut de politistii aradeni

In urma unei actiuni, oamenii legii au depistat un barbat de 68 de ani care a produs un accident soldat cu pagube materiale. Insa soferul avea probleme mult mai mari decat atat."La data de 15 iunie, in jurul orei 14:40, politistii Biroului Rutier au depistat un barbat de 68 de ani, din Arad, care, in timp ce conducea un autoturism in municipiu, a fost implicat intr-un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din verificari a reiesit ca barbatul avea dreptul de a conduce anulat, ... citește toată știrea