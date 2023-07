Suntem codasii vestului, dar mai dureros este ca suntem sub media nationala. Avem trei licee cu promovabilitate 100% si inca vreo trei cu rezultate decente, restul sunt insa doar ca sa fie la numar. Suntem pe locul 32 in tara, din 42 de judete, dar avem 172 de profesori care au primit in aceste zile gradatia de merit. Poate ca cei raspunzatori de acest lucru analizeaza si trag concluziile, luand mai apoi masurile care se impun. Poate nu. Noi nu putem decat sa tragem un mare semnal ... citeste toata stirea