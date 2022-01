SONDAJ: Sunteti de acord cu reintroducerea stagiului militar obligatoriu?

Traim vremuri tulburi, iar problema unui conflict armat in vecinatatea tarii noastre s-a pus inca de la anexarea Crimeei in anul 2014. Astazi, aceasta tema este mai intens dezbatuta in contextul mobilizarii a peste 100.000 de soldati rusi la granita cu Ucraina. In Romania, ne confruntam cu un deficit al cadrelor militare, dar mai ales al rezervistilor. Ministerul Apararii Nationale a inceput in urma cu cateva zile sa mediatizeze puternic ca sunt in cautare de rezervisti voluntari. Astfel, in ... citeste toata stirea